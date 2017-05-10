奥巴马呼吁各国共同努力改善气候变化

（联合早报网讯）美国前总统奥巴马9日出席在意大利米兰举行的全球食品创新峰会时呼吁，世界各国领导人应共同努力应对日趋严峻的气候变化问题。

奥巴马表示，无论大小、贫富，世界上没有任何一个国家不会受到气候变化的影响。他说，美国也已见证了这一现象的真实性，例如洪水泛滥、山林火灾和冰川消退融化等现象频发。

奥巴马说，即使每个国家现在都停止碳排放，气候变化仍将对世界产生影响。气候变化已使粮食种植更为困难，“在某些情况下，作物产量下降、食品价格上涨还导致了政治不稳定”。

他说，由于战争，人们逃离中东和撒哈拉以南非洲地区，而气候变化会加重粮食短缺的状况。这些后果将由贫穷国家人民承担，而他们却十分缺乏应对这些问题的物资。

奥巴马还指出，大规模工业化农业是继石化燃料后第二大温室气体产生来源。

他说：“这些问题是由人造成的，可以由人解决。”

他呼吁各国领导人“放弃狭隘的利益”，共同为后代拯救地球。在此基础上引入公共投资和智能技术创新，帮助农民以可持续和高效的方式生产粮食，而不破坏赖以生存的地球。

为期十天的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会8日德国城市波恩举行，约3000名缔约方政府官员和专家代表与会讨论落实《巴黎协定》的操作细节，但美国是否会退出该协定引发了广泛关注。

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