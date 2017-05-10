美药管局批准药物中三成出现安全问题

（联合早报网讯）《美国医学会杂志》9日发表的研究披露，经美国食品和药物管理局批准上市的新药中，近三分之一上市后出现了安全问题。

这项由耶鲁大学领导开展的研究指出，虽然绝大多数安全问题并未严重到要求药物撤市的程度，但这一发现凸显了药物上市多年后持续监测其安全性的必要性。

目前，美国药管局批准上市的药物均需开展临床试验，但大多数试验所招募的患者人数不足1000人，追踪时间为六个月或更短，有时发现不了罕见或长期的严重安全风险。

为此，耶鲁大学副教授罗斯等人对2001年1月至2010年12月间由美国药管局批准的222种新药展开了调查。

结果发现，71种药物上市后出现了安全问题，3种药物因此撤市，药管局还要求一些药物在包装等处标注“黑框警告”，并多次向医生和患者通报药物安全问题。

研究还显示，上市后安全问题较多的新药包括生物制剂、精神病药物、获得加速批准的治疗药物以及接近审核期限时批准的治疗药物。

不过罗斯强调，他们的研究结果并不能说明药管局工作不力，事实上药管局在药物上市后依然会跟踪其安全性。

美国药管局在一份声明中说，他们会监测上市药物的安全情况。通常来讲，他们不会对特定研究发表评论，但会对这些研究进行评估，以更好地保障公众健康。

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