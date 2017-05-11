特朗普会俄外长 愿建立更良好关系

（联合早报网讯）美国总统特朗普周三（10日）在华盛顿会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫。特朗普强调，他愿意在美俄之间建立更加良好的关系，并促请莫斯科约束叙利亚阿萨德政权。

拉夫罗夫是特朗普上台后在白宫会见的最高级别俄罗斯官员。虽然这并非史无前例，但美国总统在白宫与一名外长进行双边会谈是相当罕见的特权。

此前，特朗普曾与俄罗斯总统普京三次通电话，美国国务卿蒂勒森亦于上月12日首次访问莫斯科，并获普京接见。

特朗普在会见拉夫罗夫后说：“我们有非常非常好的会面……我们将终止（叙利亚境内的）杀戮和死亡事件。”

白宫在会后的声明则透露，特朗普告诉拉夫罗夫，美俄须共同努力结束叙利亚冲突，他还特别强调俄罗斯应当管束阿萨德政权、伊朗等。

此外，特朗普还提及美俄可以在解决中东和其他地区冲突上有更广泛的合作。他进一步强调，愿意在美俄之间建立更加良好的关系。

特朗普执政后曾表示，愿着力改善美俄关系，但未能取得实质进展。上月，特朗普以“历史最低点”形容美俄关系，并下令美军以非法使用化学武器为由对叙利亚政府军进行军事打击，引发俄罗斯不满。

当天，拉夫罗夫在俄罗斯驻美大使馆的新闻发布会上称，他和特朗普就缓解叙利亚局势问题进行了详细讨论。双方达成共识，必须在叙利亚全境停止暴力并解决人道主义问题。

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