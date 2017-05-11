白宫：特朗普当选后即考虑解雇FBI局长

（联合早报网讯）白宫副新闻发言人桑德斯周三（10日）表示，特朗普自当选美国总统之日起就在考虑解雇联邦调查局（FBI）局长科米。

本周二（9日），特朗普突然宣布解除科米的联邦调查局局长一职。白宫声明称，特朗普做出这一决定是基于司法部长塞申斯和司法部副部长罗森斯坦的建议。罗森斯坦在司法部的一份备忘录中称，科米在处理前国务卿希拉莉“电邮门”问题上的做法是错误的。

桑德斯周三在白宫例行新闻发布会上称，过去数月，特朗普、司法部、国会两党议员和联邦调查局员工都对科米失去信任。因此，特朗普接受罗森斯坦的建议解雇科米。

桑德斯反复强调，特朗普自当选之日起就对科米失去了信任，一直在考虑是否要将其解雇。当记者问她特朗普是否后悔没在1月20日就职之时就解雇科米时，桑德斯说特朗普曾经想给科米一个机会，但他觉得自己做了正确的决定。

特朗普在美国大选竞选期间，曾多次就希拉莉“电邮门”事件赞扬科米。当记者问桑德斯为何他上台后就转变想法时，桑德斯说，是美国总统这一职位让他发生了改变。她说，总统竞选者和总统本人，是两个完全不同的位置。当选总统之后，环境条件当然发生了变化。

桑德斯说，科米在过去几个月，或者说去年，犯了一系列错误，尤其是上周三（3日）他在国会听证会上令人震惊地披露，他绕开司法部领导层，没有通知司法部长或副部长即召开新闻发布会，这是不允许的。她指的是科米在2016年7月5日召开新闻发布会，公布FBI对“电邮门”的调查结果并建议不起诉希拉莉。

桑德斯还对民主党人批评特朗普解雇科米一事进行了驳斥，称这些人中的大部分一直都在要求开除科米。她说，如果希拉莉赢得了大选，她肯定会立即开除科米，而今天这些批评特朗普的民主党人就会在大街上跳舞庆祝。

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