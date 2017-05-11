马一窃贼挟女子为人质 与警对峙两小时

（联合早报网讯）马来西亚沙巴州亚庇一名外来窃贼闯入一住家偷窃不遂，逃走时挟持一名华裔女子当人质，和警方对峙两小时后被警方制伏，女人质安全获救。

星洲网报道，这起事件昨天（10日）晚上约7时30分在Istimewa花园发生。事发时，钟姓女人质（26岁）离开男友家时，被从男友家隔壁逃出来的匪徒用刀劫持。该名匪徒因发现黄姓屋主召来警员逮捕他而慌忙逃走，正好碰到从男友家出来的女子而捉她当人质。

赤裸上身的匪徒挟持女人质欲逃走，却被警员围困在路中央，情况惊险。为策安全，警方派出大批警员封锁达迈路段，阻止车辆和民众靠近匪徒和人质。

截至晚上9时15分，双方仍对峙不下。匪徒挟持着人质跑到附近的一个油站。

警匪对峙约两小时后，警方在晚上9时40分将匪徒制伏，安全被救的女人质当场抱着友人大哭。

根据现场民众透露，从晚上七时许开始，匪徒挟持人质至少步行了数百公尺路段。

亚庇警区副主任佐治阿都拉曼受访时透露，受到惊吓的女人质在获救后被救护车送往医院检查。至于相信是来自菲律宾的匪徒则被逮捕。

佐治指出，警方派出谈判专家，费时两个小时，以确保人质安全。

这起事件引起大批民众围观，匪徒挟持人质的照片和视频在网上疯传。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅