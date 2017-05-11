科米：总统可以任何理由开除FBI局长

（联合早报网讯）美国总统特朗普周二（9日）开除美国联邦调查局（FBI）局长科米。事隔一天后，科米首度发出信件向联调局同仁和亲友告别。他在信中表示，一直相信总统可以用任何理由来开除联调局局长，也可以没有理由就革除其职务。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，科米在信中写道：“我长久以来一直认为，总统拥有解雇联调局局长的权力，可以出自于任何理由，也可以毫无理由。我不会花时间来讨论这个已经决定好的事情，以及对于这件事情的处理方式，我也不期望你们去思考这些。这件事已经结束了，我很好，虽然我会很想念你们，以及这份工作带给我的使命感。”

科米指出：“我曾和你们说过，在充满动荡不安的时期，美国人民将联调局视为‘可依靠’、‘诚实’和‘独立’的，我们的优良素质成为了美国社会中的坚石。离开你们这群坚持维护正义的人，是件非常困难的事情，我希望你们能坚守我们的价值精神，继续保护美国宪法和人民。如果你们也做到了这些，那当你们某天离开时也会很感伤，当然，美国人民会因为大家的努力而更加安全。与大家共事是我一生中最快乐的事情之一，谢谢你们。”

科米在信中并未交代遭解雇的理由。据知，他是在对下属进行演讲时，从电视报道中得知被解雇的消息，他原本以为那是个“有趣的恶作剧”，直到解雇信送达华盛顿联调局总部后，他才知道已被革除职务。

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