改善旅游基础设施 新西兰拨逾1亿元

（联合早报网讯）新西兰副总理兼旅游部长贝内特今天（11日）宣布，政府将拨款1亿7800万新西兰元（约1亿7170万新元），用于旅游基础设施建设及资源保护。

新华社报道，新西兰政府将设立一个金额为1亿零200万新西兰元的旅游基础设施基金，同时将向资源保护部管辖的保护区、徒步线路新增拨款7600万新西兰元，用于升级和改善旅游设施。

新设立的旅游基础设施基金将在今后四年内拨款1亿新西兰元用于建设停车场、洗手间及露营地。

贝内特表示，2016年新西兰国际游客消费达145亿新西兰元，创造直接就业岗位18万8000个、间接就业岗位14万4000个。

贝内特说，新西兰旅游产业从业人士明确提出，旅游业发展将从推动游客人数增长转向吸引高端游客，完善的基础设施是重中之重，新设立的基金将助益新的发展趋势。

当天，新西兰资源保护部长巴里在声明中表示，资源保护部下属的保护区是新西兰重要旅游资源，新拨款将来自新财政年度预算，旨在应对游客增长带来的影响，更好地保护新西兰生态多样性和濒危物种。

近年来，新西兰旅游业发展迅速，南岛昆斯敦等热门旅游城市在旺季吸引越来越多的游客，一些国家公园的热门地段也在旺季出现设施不足的情况。

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