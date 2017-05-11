巴西前总统卢拉涉贪 首度出庭作供五小时

（联合早报网讯）被指控涉腐的巴西前总统卢拉周三（10日）在巴西南部巴拉那州首府库里蒂巴首次接受联邦法官莫罗的质询，花了五小时作供。这是他第一次在反贪污法官面前亲自作供。

在当天下午近五个小时的质询中，莫罗主要对卢拉与巴西奥亚斯（OAS）建筑公司的关系提出疑问。奥亚斯建筑公司已被控向政府官员和巴西石油公司高管行贿，以获得高额建筑合同，而该公司位于圣保罗州海滨城市瓜鲁雅的一栋高档住宅被怀疑是卢拉的财产，卢拉对其进行过大规模翻新。

卢拉在质询中否认自己曾从奥亚斯建筑公司获得任何房产，说自己也没有购买此房产的意愿。他表示对巴油高管的腐败行为并不知情，巴西检方对自己提出的指控没有根据。他还强调自己在总统任内一贯支持打击腐败，完善了相关法律条款。

随着卢拉接受联邦法官质询，对其指控的审理已进入最后阶段。控辩双方做完最后陈述后，莫罗将裁定卢拉是否有罪。联邦法院尚未公布做出判决的具体日期。

当天，卢拉的支持者和反对者分别在库里蒂巴不同区域进行示威。质询结束后，卢拉前往库里蒂巴市中心一处其支持者聚集的广场发表了约20分钟的演说，宣称自己有信心参与2018年的总统选举，表示未来如果有需要，将继续对检方的指控做出陈情。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅