日本最快2020年批准两三处赌场区

（联合早报网讯）日本政府周三（10日）针对以赌场为中心的综合度假区（IR）的选址区域批准时间预测称，最快将在2020到2021年；区域数量会控制在少量，预计为两三处。

共同社今天（11日）报道，日本政府向昨天召开的专家组成的“IR推进会议”提交了申请主体和四项功能的方针，并介绍称，将以区域数“从两三处开始”的跨党派议员国会答辩内容等为基础展开讨论。对上述内容专家均未提出反对。

日本政府相关人士透露，力争今秋向临时国会提交的IR实施法案获得通过后，到获批之前的审查等工作还需要两三年时间。

除此之外，四项功能中还包括传统文化和艺术等领域的推介、以及对来客的观光安排。应对设施方面，举例提出了宾馆、国际会议场地、展示场地、博物馆、餐馆、旅游接待柜台等设施。

计划中除写到所带动的经济效应外，还必须包括针对赌博依赖症的防范应对措施。

由于需要在交通基础设施建设、治安、赌博依赖症防范措施等广泛领域展开协调，申请主体定为都道府县等。根据要求，要预先决定赌场运营商，并在此基础上根据运营商提案制定具体计划。

管辖观光的国交部长将对能否吸引大量外国游客和举办国际会议等观点出发，对选址区域作出批准。

今后，日本政府还将就日本人入场限制方式和反洗钱措施展开讨论。以首相安倍晋三为总部长的“IR建设推进总部”将在推进会议讨论的基础上，在夏天之前初步确定运营标准的大致框架。

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