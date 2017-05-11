童年欺凌经历会对身心产生长期负面影响

（联合早报网讯）校园欺凌问题日益成为教育界乃至整个社会关注的焦点。美国一项新研究说，童年时代的欺凌经历会对涉事者的身心健康造成持续的负面影响。

美国匹兹堡大学心理学研究员马修斯的团队在美国心理学会下属《心理学杂志》上报告说，根据对300多名美国男子从小学一年级到30多岁的追踪调查，他们发现童年实施过欺凌行为者成年后更可能具有攻击性，吸烟或吸毒的概率也更大。

这些人的生活中也更可能面临压力重重的状态，并易引发心血管类和其他疾病。

而那些童年时期曾被欺凌的孩子成年后更可能面临经济困难，感觉自己受到不公正待遇，对未来更悲观。

此前有机构曾对500名1987年和1988年入学的小学生做过一项名为“匹兹堡青少年研究”的跟踪调查。此次最新研究招募到了300多名曾参加调查的人员，通过问卷获得关于他们当前压力状态，健康史、饮食和锻炼习惯及经济状况信息。

他们中有260人通过到实验室抽血进行了心血管健康和炎症检查。研究人员还从同学、家长和教师那里获取了参与者10至12岁时的欺凌行为记录。

结果表明，童年时代实施过欺凌行为的孩子和被欺凌过的孩子成年后都会经受更多压力。

早先已有研究表明，高压力、愤怒和敌对情绪等因素与心脏病、中风和高血压之间存在关联。马修斯的团队假定，童年欺凌经历对施受双方都会带来与压力有关的负面健康影响，调查结果证实了他们的推论。

研究人员认为，早发现欺凌倾向并提早干预可能会对保护涉事者健康起到积极作用。

此外，研究还显示童年欺凌经历对来自不同种群、不同收入水平家庭孩子的影响程度没有显著差别。

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