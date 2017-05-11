吉隆坡警匪枪战4匪被击毙

（联合早报网讯）螳螂捕蝉，黄雀在后！四名涉嫌多宗劫案的男子跟踪及抢劫一名刚从银行提款的人时，被一直暗中监视他们的警员逮个正着；四人拒捕并和警方交火，最终全被警察击毙。

这起警匪枪战今天下午发生在马来西亚首都吉隆坡。警方消息指出，四名伏诛的匪徒是犯案累累的抢劫团伙“思域党”（Geng Civic）成员，他们多次在隆雪一带破门行窃及抢劫而遭警方通缉。

吉隆坡刑事调查组主任鲁斯迪在案发现场召开记者会说，今天中午约12时，四名匪徒在距离隆市不远的雪兰莪州斯里哦唛（Sri Gombak）一间银行外，共乘一辆车子跟踪一名刚从银行提取4万令吉（约1万3000新元）现金的32岁中国籍男子。

大约20分钟后，乘搭私人应召车的中国男子在隆市旺沙玛朱（Wangsa Maju）的国家翻译中心大厦前下车，匪徒也趁此时下手，抢走男子用来装巨款的公事包。

鲁斯迪指出，案发时碰巧有巡警在巡逻，其中一名匪徒相信是一时慌张，突然朝巡警开枪，警方被迫还击。

他说，其实雪州警方当时已派出一支队伍监视这四名匪徒。匪徒朝巡警开枪后，这些警员随即加入战围，警匪双方共开10多枪，最终四名匪徒当中有三人中枪毙命车内，另一人企图弃车逃跑时被击毙。

四名匪徒都是年约30多岁的马来男子，警方还在确认他们的身份，目前援引刑事法典307条文（企图谋杀）和军火法令调查此案。

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