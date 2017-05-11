加州审计长：税收减少 加州经济或衰退

（联合早报网讯）美国加利福尼亚州审计长余淑婷警告，加州4月份的税收少于预期，这可能是加州滑向经济衰退的一个征兆。

作为加州的财务总管，余淑婷（Betty Yee）10日发布的声明说：“4月通常是本州最大的报税月，因此，个人所得税低于预期令人担忧。”

美国侨报网引述她说：“我们在等待州长公布5月份的修改版税收预期，但这可能是我们发生经济滑坡的又一个征兆，我们必须量入为出。”

路透社的报道说，加州今年4月的税收总额为159.8亿美元（225亿新元），比州长的预期少了6.2%。

在将于6月30日结束的2017财年，加州头10个月的税收总额为968.8亿美元。这意味着加州的税收比去年夏季的预期少，也比今年1月的更新版财年预测少2.11亿美元。

加州州长布朗（Jerry Brown）定11日公布他的2018财年的年中修正版州预算。该修正版预算预计会反映自今年1月以来加州的财政变化。

通常而言，4月份是加州的收税大月，4月所得税收占整个州个人所得税的17%，但目前所得到的税收比预期的少了5.3%。零售和使用税收入比州长预期的少了1.06亿美元（短缺了13.1%）。4月的公司缴税额也比预期的少了13.8%。

今年1月，布朗提出的2018财年的州预计税收额为1795亿美元，比本财年增加5%。但是，布朗警告说，加州必须在今后的财务开支上谨慎，因为未来发生经济衰退在所难免。

加州对经济衰退特别敏感，因为它最为依赖的收入来自资本利得税而非房产税，而前者波动性很大，后者则较为稳定。

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