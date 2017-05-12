民调：默克尔大幅领先舒尔茨

（联合早报网讯）德国将于14日上演九月大选前最后一场地方选举。11日公布的最新全国民调显示，现任总理默克尔以49%的支持率甩开其主要竞争者舒尔茨。舒尔茨的支持率2月初曾一度高达50%，如今则已跌至36%。

根据德国电视一台委托调查机构Infratest diamap开展的最新一期“德国趋势”民调，默克尔领导的基民盟（CDU）和舒尔茨领导的社民党（SPD）支持率呈现类似的此消彼长态势。与上月同期相比，基民盟支持率上升3个百分点至37%，社民党则下滑4个百分点至27%。

德国电视一台指出，欧洲议会前议长舒尔茨本次竞选的一大短板在于，其缺乏足够具体的施政纲领。上述民调显示，66%的选民表示不清楚舒尔茨希望执行怎样的政策。只有56%的选民认为，舒尔茨领导的社民党与基民盟具有看得见摸得着的实质性区别。

与之相对的是，72%的选民认为默克尔的政策对改善民众的经济状况有利，另有57%的人认为默克尔作为总理“最好的时光”已经过去了。

据中新社报道，14日将举行地方选举的北莱茵—威斯特法伦州（北威州）位于德国西部，人口和经济总量均位居全国第一。此间观察人士认为，由于舒尔茨领导的社民党在此前两场地方选举（萨尔州、石荷州）均败走麦城，故现为北威州执政党的社民党能否守住这关键一役便成为大选前具有定调性质的事件。

11日当天的YouGov民调数据显示，基民盟和社民党在北威州支持率不相上下，分别为60%和58%。目前，该州正为教育改革议题争执不休。

对于希望在本届大选中翻身重返联邦议院的老牌政党自民党（FDP），北威州同样是不容有失的战场——该党主席林德纳同时身兼该党在全国大选和北威州地方选举的候选人。眼下，1000多张林德纳的大幅竞选海报已经遍布北威州各地。不过，其学校自治、数字化校园等主张能为自民党拉来多少选票，尚有待检验。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅