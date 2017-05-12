美情报局：中俄正在研制反卫星武器

（联合早报网讯）美国国家情报总监科茨对国会所做的报告称，美情报部门认为，俄罗斯与中国正在研制反卫星武器。

报告称：“据我们评估，俄罗斯和中国认为必须回应美国在军事、民事和商业太空系统的优势，他们正考虑将打击空间系统的实力列入将来的军事学说中。这两个国家都将继续研制各类反卫星武器，以此缩小美军的优势……俄罗斯和中国有意研制能够对抗太空领域以美国为主的对手的武器，虽然他们在公开声明中和外交领域将继续推行太空非军事化，继续声称不首先部署武器。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，报告还指出，俄罗斯有意将电子战部队现代化，并于2020年前部署新一代电子战武器。伊朗和朝鲜也在扩大自己破坏军用通信和导航的能力。

美国情报机构认为，中俄两国会在几年内研制出可摧毁卫星的武器系统。报告称：“俄罗斯的军事战略可能会包括把反卫星武器作为不可分割的部分，在开展更广泛的武器更新时为其防空部队配备。他们也很可能会研发出各类干扰在轨道运行的卫星的武器。”

报告也指出，“2017年，美国将面临来自外国情报机构的全面威胁。我们认为，基于他们的能力，意图和活动范围，主要威胁仍就来自于俄罗斯和中国”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅