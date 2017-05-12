韩娱乐圈盼中韩关系缓解

（联合早报网讯）中国为反制萨德入韩而发布的“限韩令”已满一年，随着韩国新政府成立，韩国娱乐圈期待紧张的中韩关系得到缓解，“限韩令”出现松动。

韩剧《来自星星的你》播出后两年，韩流在中国大行其道，韩国娱乐圈赚了个盆满钵满，去年4月韩剧《太阳的后裔》爆红后,“限韩令”逐现轮廓。同年6月，中国广电总局发布限制引进境外节目模式的措施，之后不少反韩言论在中国社交网络上扩散，“限韩令”成为现实。遭遇“限韩令”后，韩国娱乐圈纷纷自寻生路，但因找不到能取代中国的巨大市场而举步维艰。

据韩联社报道，韩国新政府成立后，中国娱乐圈的氛围出现变化。韩国明星李光洙所属经纪公司金刚娱乐一位负责人12日感叹，新总统一上任，公司就接到中方的广告代言咨询，虽暂无正在推进的项目，但经历了六个月的无人问津后突然有人咨询，可推测中国氛围在改变。

朴海镇所属经纪公司方面也表示，听闻中国网上商城阿里巴巴上韩流产品物流受堵，最近已经开放。公司方面日前与优酷、爱奇艺、乐视等中国视频网站通过电话，估计氛围将好转，虽难立见成效，但预测今年年内韩剧也许可以重新在中国播放，一度中断的中韩合拍也可重启。

一家唱片公司的理事表示，新政府成立后预计会有好转。另一家得到中方投资的唱片公司代表表示，有的公司仍在坐等政府推出具体方针，有的公司则看好今年局势，已在积极挑选内容，与中方接触。

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