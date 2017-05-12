全美打击犯罪行动 近1400人落网

（联合早报网讯）美国移民和海关执法局（ICE）与美国国土安全调查局（HSI）协同领导的迄今为止最大一次打击犯罪团伙行动落幕。联邦官员11日表示，这次为期六周的全美行动共拘捕了近1400名跨国和地方犯罪团伙组织成员。

据中新社报道，3月26日至5月6日在全美各地展开的行动，重点针对毒品贩运、走私、人口贩卖、性交易、谋杀和勒索犯罪，其中休斯敦、纽约、亚特兰大和新泽西州的纽瓦克地区规模最大。这也是美国国土安全调查局迄今为止进行的最大规模打击犯罪团伙行动。

此次行动中，共有1378人被捕，其中933人为美国公民，445人是来自危地马拉、哈萨克斯坦、毛里塔尼亚等21个国家的外国人。1095人确定为帮派成员或帮派附属组织成员。另外，有104人隶属于中美洲最强大的“野蛮萨尔瓦多人”（MS-13）帮派，其中八人是以无人陪伴的未成年人身份非法入境的。MS-13是特朗普政府的打击焦点，也是其边境安全和移民执法行动的重要部分。

移民和海关执法局代理主任霍曼11日表示，“帮派威胁到社区安全，不仅仅在大都市地区，在我们的郊区和农村地区也是如此。帮派暴力和犯罪活动仍是各地执法部门所面临的持续挑战”。

他强调，“我们打击犯罪团伙的努力，在与当地执法伙伴关系最紧密的地区更为有效”。

美国国土安全调查局与其他执法机构合作，共缴获200多支枪，以及可卡因、甲基苯丙胺、海洛因、芬太尼和大麻等毒品，还有近50万美元。

国土安全调查局休斯敦办事处负责人麦克尔罗表示，“我们针对的是涉及犯罪团伙和暴力行为的具体地区，特别是休斯敦和科珀斯及周边，覆盖了东南得克萨斯州的53个县，共拘捕207人，其中16人面临联邦指控，其余大部分嫌疑人均因州指控被拘捕”。

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