库什纳企业退出在中投资移民宣传

（联合早报网讯）美国总统特朗普女婿库什纳的家族企业表示，该企业相关人员将不再参加在中国进行的投资移民宣传活动。库什纳的妹妹上周曾在北京和上海为与其家族企业有关的投资移民项目站台。

据俄罗斯卫星通讯社报道，库什纳家族企业发言人尤罗斯于当地时间周四说，不会再有任何一位该企业的员工出现在本周日在深圳进行的投资移民推广活动上，但他拒绝透露该企业的第三方代表是否同样不会出席活动。

库什纳的妹妹梅尔上周在北京和上海的活动上，试图向参会者募集1.5亿美元，以用于该家族企业在美国新泽西的地产开发，她告诉潜在的中国投资者，通过这笔投资，他们能获得居留签证。在梅尔的演讲中，她谈到了哥哥在白宫的职务，并且曾展示一张特朗普的照片。

报道称，库什纳的家族企业曾道歉称，梅尔的行为并非为了吸引投资者，只是说明她的哥哥已经在政府任职。库什纳已经把公司的业务管理权分给亲戚，他也承诺不再谈论梅尔提到的投资移民签证计划。

根据梅尔所提到的EB-5项目，在美国投资超过50万美元并且承诺创造工作岗位的外国人将获得美国签证。就在梅尔参加活动之前，在竞选活动中承诺控制移民的特朗普签署了一份预算法案，延长了EB-5项目。

美国艾奥瓦州共和党议员格拉斯利周四向美国国土安全部写信批评了梅尔，他今年曾提请终结EB-5项目。

据报道，梅尔站台的库什纳家族企业房地产项目“日志广场”在当地受到政治反对，库什纳企业还希望当地政府投资。

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