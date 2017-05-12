特朗普：美税改或增加财政赤字

（联合早报网讯）美国总统特朗普表示，白宫提出的税改计划可能会导致美国短期内财政赤字增加。

据新华社报道，特朗普在英国《经济学人》周刊11日刊登的一篇采访文章中说，美国税改可能会导致两年内财政赤字增加，但这一状况不会持续太长时间。他认为，这种短期的财政扩张有助于刺激美国经济增长。

分析人士认为，特朗普的上述表态意味着他不会固守共和党平衡财政预算的传统理念，而是更加接近民主党扩大政府开支和刺激经济增长的立场。但是，由于目前美国就业市场已基本达到充分就业水平，额外的财政刺激可能会给美国经济带来更多风险。

凯投国际宏观经济咨询公司首席美国经济学家阿什沃思说，目前没有证据显示特朗普政府的减税方案可以推动美国经济实现3%以上的增长，并以此来弥补减税造成的财政收入缺口。

他表示，特朗普政府的大规模减税更可能导致联邦财政赤字进一步扩大、公共债务水平继续上升，进而引发美国长期利率大幅上升，最终抵消减税对美国经济的积极影响。

白宫4月26日公布了美国税改方案的主要原则，提议将联邦个人收入所得税级数由目前的七档简化为三档，将最高联邦个人收入所得税率由目前的39.6%降至35%，同时将联邦企业所得税率从当前的35%降至15%。但白宫未公布任何增加财政收入的措施。

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