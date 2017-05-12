日首次公布334间黑心企业杜绝剥削

（联合早报网讯）日本政府今天首度公布一份超过300间公司的名单，称这些被点名的企业违反劳动法，希望此举能杜绝剥削，防止劳工过劳死。

在这份名单中，包括广告商电通公司和电子制造商Panasonic公司在内的大公司都被点名让员工违法超时工作，日本邮政控股有限公司旗下日本邮政的一家地方单位，也因为没有回报职业伤害相关报告而被提及。

据中央社报道，超时工作等劳工剥削过去10年在日本变得相当普遍，这些企业被媒体称为“黑心企业”。工时长，加上2015年电通公司发生年轻职员自杀事件，后来被政府裁决为过劳死引发公愤，迫使首相安倍晋三必须把劳动改革列位首要政策。

厚生劳动省这份名单包括334家企业，这些公司从去年10月到今年3月间，已经因为超时工作和违反其他劳动规范等原因接获警告。地方支分部局已经各自公布这些案例，但他们有时也会隐匿公司名称。

厚生劳动省官员表示，并非所有接受调查的企业都被公开或列在名单里。她还说，只有在厚生劳动省决定，这么做有助这些企业守规矩并对公众有益的情况下，才会公开公司名称。

电通公司发言人不愿置评，Panasonic发言人则表示，公司对违反劳动法令相当重视，将会努力避免未来发生类似事件。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅