世卫：驾驶速度降5％ 致命事故减30％

（联合早报网讯）每年全球有120多万人死于道路交通伤害，其中很多人正值盛年。在中国，道路交通伤害是15到44岁人群的第一大死亡原因。在5月8到14日联合国全球道路安全周之际，世界卫生组织提醒人们，减速慢行是解决道路交通伤亡的关键。

世界卫生组织指出，道路上发生的每一起死亡都是完全可避免的。导致道路交通碰撞的最重要因素是速度。研究显示，平均驾驶速度降低5％，就能减少30％的致命交通事故。

道路交通伤害常常引发贫困的恶性循环：受害人无法工作也不能自理、家财耗尽、对未来的期许落空。此外，道路交通伤亡还给国家卫生系统和经济造成巨大损失，令低中收入国家蒙受的经济损失高达国内生产总值的5％。

联合国电台引述世卫组织驻华代表施贺德说，中国只要避免道路交通事故引发的伤亡，中国国内生产总值就可能冲破10％的增长大关。

世卫组织驻华办公室说，要避免不必发生的死亡，须改变一系列行为，包括超速、酒驾、药（毒）驾、分心驾驶、不系安全带、不使用儿童约束装置、骑摩托车不戴头盔。

此外，还要采取一些具体措施，包括道路设计——如汽车道和其他交通方式之间的分隔，用环状交叉路和减速带等设计来稳定交通；通过加固车辆的结构或智能速度辅助技术等提高车辆本身的安全性能；以及高曝光度且强有力的执法工作，例如，中国所开展的声势浩大纠正酒驾的执法工作就成绩斐然。

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