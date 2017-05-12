日本加速与欧洲联合开发防卫装备品

（联合早报网讯）日本政府将在防卫装备品的联合开发方面加速与欧洲各国的合作。作为联合开发的前提，日本计划与意大利、德国和瑞典签订《防卫装备品及技术转让协定》。欧洲的高端装备品和技术将导入到日本自卫队。

日本经济新闻网的报道说，日本与他国进行联合开发防卫装备品需要签订《防卫装备品及技术转让协定》，当装备品用于规定以外的目的以及向第三国转让时，必须提前获得日本的同意。日本意在通过军事合作牵制在亚太地区存在感日益增强的中国。

日本已经与美国、澳大利亚、印度、菲律宾、英国和法国分别签订了该协定。意大利是继英国和法国之后与日本签订协定的第三个欧洲国家。2016年3月举行的日意首脑会谈就启动谈判达成了一致。意大利国防部长皮诺蒂在月内将访问日本，与日本防卫相稻田朋美确认尽快签订协定的方针。

海洋国家意大利在舰艇、巡逻机搭载雷达以及舰炮等领域拥有很高的技术水平。日本也亟需提高海上作战能力，正在寻找能合作的装备品。

德国与日本的防卫当局之间正就启动协定谈判进行协调。德国的陆上装备水平较高，日本陆上自卫队的90式坦克的炮身就是德国企业开发的。不过，陆上自卫队坦克的加速和转弯等灵活性出色，因此日德有意联合开发坦克相关技术。

瑞典在“AIP系统（不依赖空气）”上拥有优秀技术，“AIP潜艇”无需浮出水面获取空气，可实现长时间航行。日本防卫省将瑞典也列为了候选谈判国家。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅