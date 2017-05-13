韩总统文在寅首访或选美中日

（联合早报网讯）韩国新任总统文在寅就任两天内分别与美中日三国领导人通电话并获邀访问，首访顺序让外界颇为关注。据外交人士分析，他或依次访问美中日等主要国家。

韩联社报道指，考虑到不确定性逐渐扩大的朝核问题，与美国总统特朗普举行双边首脑会谈自是首脑外交首选。据悉，文在寅计划本月派《中央日报》前任会长洪锡炫为特使赴美协调行程。外交消息人士也表示，文在寅或6月访美会晤特朗普。但也不能排除韩国任命外交安全班底梳理朝核及“萨德”问题立场迁延日久，以及特朗普政府解除联邦调查局局长詹姆斯·科米的职务等所导致的政府危机等变数。

中国很有可能是文在寅访美后下一站。韩企因反萨措施仍遭受经济损失，加上从去年底开始两国首脑间事实上“断连”等情况，尽早访华召开首脑会谈很有必要。但鉴于“萨德”系统已初步启动，政府是否能尽早确定相应立场将是关键。

分析人士认为，文在寅将借定于下半年举行的韩中日领导人会议之机举行韩日首脑会谈。但政府就处理《慰安妇协议》将耗费大量时间收集意见及探讨。加上，中方可能较晚答复日方的开会提议，预计三国领导人会议快的话最早将于秋天举行。

此外，韩国前任总统金大中、卢武铉、李明博就任后首访依次选择美国、日本、中国，朴槿惠在任期间由于韩日关系欠佳未曾出访日本。

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