俄五年在北高加索消灭逾千名恐怖分子

（联合早报网讯）俄罗斯联邦安全会议秘书助理帕夫洛夫透露，俄五年来在北高加索消灭恐怖分子1200余名。

中新社报道，帕夫洛夫在当地时间11日于莫斯科对外界透露，2012年至2016年间，俄罗斯安全和执法机构在北高加索地区执行反恐行动期间，共消灭1200余名恐怖分子，其中包括201名恐怖分子头目。俄安全人员还在这一地区拘捕了3600余名武装分子，劝降304名武装分子及其帮凶。

帕夫洛夫说，在行动中俄安全人员共查获1500多个自制爆炸物，6300多件轻武器和六吨炸药。

帕夫洛夫提到，在这段时间内共有300多起恐怖主义性质犯罪活动被阻止。此外，由于俄实施了预警、搜捕和打击等综合措施，俄国内涉恐犯罪案件数量在过去五年来减少了九成，恐怖主义活动呈持续减少趋势。

北高加索地区位于欧亚大陆连接处，民族、宗教等情况十分复杂。近年来，阿富汗、叙利亚等地区的恐怖组织不断通过北高加索向俄罗斯渗透。由此，北高加索也成为俄反恐的重点地区。

俄联邦安全会议成立于1992年，前身是1990年成立的苏联安全会议。俄联邦安全会议是一个为俄国家元首在安全决策方面提供咨询、起草文件的机构，由俄国防部、对外情报局、安全局、内务部等诸多强力部门组成。至今年6月，该机构成立将满25周年。

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