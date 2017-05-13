日本气温或在21世纪末上升4.5度

（联合早报网讯）到21世纪末，东京的气温将和现在位于南方的鹿儿岛县屋久岛相当。日本气象厅发布模拟演算结果称，如果全球变暖对策在全世界毫无进展，日本的年平均气温将比20世纪末上升4.5度。

共同社报道，该模拟演算基于“联合国政府间气候变化专门委员会”（IPCC）的汇总：如果不实施温室气体的排放量减少、吸收量增加的对策，全球年平均气温将上升3.7度。

对日本进行详细预测演算后发现，由于东日本的太平洋沿岸年平均气温将上升4.3度，东京（15.4度）将和现在的屋久岛（19.4度）温度相当。在最高气温35度以上的酷暑日天数方面，冲绳和奄美每年将增加54天左右，东、西日本也将增加20天以上。

另一方面，最高气温不到0度的隆冬日在札幌将从现在的45天减少至七天左右。

全国平均降雨方面，一小时降水量超过50毫米的暴雨次数预计将达两倍以上。气象厅负责人表示：“希望大家能够知晓全球变暖的风险之大，例如对农林水产业的影响及洪涝灾害增加等。”

全球变暖对策国际框架《巴黎协定》力争把气温控制在比工业革命前上升不超过两度。日本内阁会议决定的目标是到2050年前实现温室气体排放量削减80%。

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