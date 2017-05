全球近百个国家遭受大规模网络攻击

(联合早报网讯)全球范围12日有近百个国家遭到大规模网络攻击,被攻击者被要求支付比特币解锁。

研究人普遍相信全国性网络攻击采用了美国国家安全局(NSA)开发的黑客工具。几个私立网络安全公司的研究人员表示,黑客通过利用名为“Eternal Blue”的NSA代码,导致软件能够自我传播。

12日,一种锁死电脑的恶意软件正在世界各地迅速传播,据安全软件制造商Avast表示,它已经在99个国家观察到超过5万7000个感染。

据公开报道,受到感染的国家包括中国、英国、美国、西班牙、意大利、葡萄牙、俄罗斯和乌克兰等。这种恶意软件是一种勒索软件(ransomware),电脑在感染后即被锁定,用户还被要求支付价值300美元的比特币。

私立网络安全公司表示,这次的勒索软件改良自“WannaCry”,可通过利用Microsoft Windows操作系统中的程序错误,自动传播到大型网络。

报告显示,该恶意软件的传播最早是从英国开始的。美联社报道称,英国各家医院的电脑系统周五开始遭遇大规模网络攻击而瘫痪,导致预约取消、电话断线、患者无法看病。

英国国民保健署(National Health Service, NHS)称,这些医院明显是受到了“勒索软件”的攻击,攻击者用一种名为“Wanna Decryptor”的恶意软件侵入医院电脑系统中,锁定电脑要求用户支付赎金。目前尚无证据表明病人的数据资料遭到泄露。

据社交媒体上用户贴出的照片显示,该勒索软件在锁定NHS的电脑后,索要价值300美元的比特币,并显示有“哎哟,你的文件被加密了!”(Ooops, your files have been encrypted!)字样等的对话框。

