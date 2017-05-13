日俄政府最早30日派调查团赴北方四岛

（联合早报网讯）多名日俄外交消息人士12日透露，日俄两国政府已基本决定，为在北方四岛实现共同经济活动，由两国政府和经济界人士组成的五六十人左右的官民调查团最早本月30日将被派赴当地，力争用五天左右的时间考察北方四岛，甄选出具体的业务。

日本共同社报道，此举意在与俄罗斯合作，致力于地区振兴，促进包括领土问题在内的和平条约缔结谈判有所进展。主张拥有主权的日俄双方将探索在不损害法律立场的形式下，能开展何种业务。

日本首相安倍晋三和俄罗斯总统普京在4月的会谈中，就5月内派遣调查团和制作在共同经济活动中优先推进的业务一览表达成了一致。随后两国政府实施协调，基本确定了调查团成员和日程表。不过由于计划包船进入当地，日程将受到天气状况的影响。

日方的项目方案设想了共同养殖鱼和海胆、生态旅游带动观光振兴、使用尖端技术的预防医疗和远程诊疗等完善基础的内容。俄方则正在探讨老旧住宅改建。

不过作为共同经济活动进入实现阶段的前提，需要解决的课题较多。例如从事具体业务的日本人被卷入事故或事件时的审判权、投融资规则的理想状态等。此外，配合业务一览表的制作，在俄方有效控制的北方四岛上能否创设日本主权不受侵犯的“特别制度”将成为焦点。

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