日本企业发奖金 鼓励员工提早下班

（联合早报网讯）日本政府于今年2月24日推动“优质星期五”政策，由日本首相安倍晋三和政府官员带头提早下班，这项政策是非强迫性的，不过有企业愿意配合时，却发现员工“不敢”提前离开，只好发奖励金诱使员工早早回家。

据《BBC英伦网》报道，东京公关公司“Sunny Side Up”，每个月最后一个周五让员工可以早早下班，却没有任何人愿意享受福利。该公司主管指出，提前下班不是日本人的风格，因为在日本职场中，大家工时都很长也很努力，没人会提早离开。

一名兵库县医疗园区餐点配送员则说，她虽然也想拥有优质星期五，但根本不可能。她透露，假如老板也一起提前放假，那么她也许就会照做，但在这之前，完全没有人敢早早打卡下班。

报道中指出，优质星期五的本意，是为了让时常加班的民众能够放松，但这种不敢下班的状况，凸显出日本劳动者被过度压制后的无奈，而且只要同事都不走，没人敢提前离开公司。

“Sunny Side Up”公司了解到这种状况后，只好采取奖励金措施，每个在优质星期五下午3时下班的员工，都可以得到3200日圆的奖金。奖金制度推行后，开始有人选择在优质星期五时去居酒屋放松，也有人跑去踢足球活动筋骨。

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