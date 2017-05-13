意“协和号”船难终审 船长判监16年

（联合早报网讯）意大利最高法院12日作出终审判决，以过失杀人等多项罪名判处触礁翻沉游轮“协和号”的船长斯凯蒂诺16年有期徒刑。

2012年1月，歌诗达协和号（Costa Concordia）在意大利海域触礁，船长斯凯蒂诺（Francesco Schettino，56岁）在疏散乘客前弃船逃命。此船难造成32人丧生。

2015年2月，意大利法院裁决斯凯蒂诺过失沉船罪、过失杀人罪和过失伤害罪等多项罪名成立，判处他坐牢16年又一个月。他提出上诉，法院于去年5月裁决维持原判，但斯凯蒂诺及检察官都再提上诉，最高上诉法院于本月12日作出终审判决。检察官此前要求判处被告26年监禁。

据了解，当年船难发生时，船身开始倾斜后，人们陷入了恐慌。有些人在匆忙中跳海，试图游向不远处的海岸，也有人在一片混乱中被困在船舱内。

意大利海岸警卫队表示，斯凯蒂诺在乘客尚未完全撤离之际弃船逃生，且不听海岸警卫队指挥官的命令，执意不返回船上指挥撤离。

斯凯蒂诺则辩称，他在倾斜的游轮上不慎跌倒，刚巧“滑落”到救生艇上。在案件审理期间，他还抛出阴谋论指责媒体，认为自己是受害者，却被舆论抹黑成“懦夫”。

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