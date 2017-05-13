马国警方大举对付JJPTR

（联合早报网讯）马来西亚警方这几天大举对付极据争议性的外汇投资公司JJPTR。警方前天宣布冻结其五个银行户头，昨天就突击该公司在槟城的八个办事处及逮捕19人，今天则宣布全面追捕创办人李宗圣。警方指JJPTR非法集资额达17亿令吉（约5.5亿新元）。

JJPTR（JJ Poor To Rich、或称“解救普通人”）4月23日传出崩盘消息，创办人与负责人李宗圣失踪一段时间后，声称将为投资者提供更好的投资与解决方案。他本月10日在吉隆坡高调现身。当地舆论指这类非法集资公司害人不浅，但当局却无法对付这些公司。

警方商业罪案调查部总监阿克里沙尼11日告诉《东方日报》，警方已经冻结JJPTR的五个用来收取会员投资金的银行户头。但他拒绝透露遭冻结银行户头是否包括李宗圣的私人户头。

阿克里沙尼今天告诉《东方日报》，警方突击JJPTR时并未发现李宗圣，因此正全力追查其下落。

警察总长卡立阿布巴卡昨天晚间发布推文表示，国家追税执法工作队（NRRET）、国家银行、内陆税收局与警方，当天中午共出动约20人到JJPTR槟城总部办公室搜查了四小时，并带走大批文件及逮捕一批员工。

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