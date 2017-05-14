朝鲜今晨试射一枚弹道导弹

（联合早报网讯）据韩国联合参谋本部（联参）14日消息，朝鲜当天凌晨5时27分许在平安北道龟城一带试射一枚型号不明的弹道导弹，飞行约700公里。韩国总统文在寅听取有关汇报后立刻指示召集有关部门的官员举行国家安全保障会议（NSC）。

据韩联社报道，联参表示，导弹飞行约700公里，韩美正在进行进一步分析，韩军正在密切关注朝军的挑衅动向，保持高度警戒。从飞行距离相当长的一点来看，试射可能获得成功。平北龟城距离平壤以北约100公里，朝鲜曾于今年2月12日在此地试射“北极星2型”中远程弹道导弹（IRBM）。

这是自4月29日以来朝鲜时隔15天再次试射飞行物。朝鲜上一次试射疑似新型导弹的飞行物，据悉飞行物仅在发射几分钟后空中爆炸。包括此次试射，朝鲜今年来共7次试射弹道导弹。这也是文在寅就任韩国第19任总统以来朝鲜第一次射弹，由于文在寅执政后韩朝进行对话的可能性增大，朝方的此次试射尤为引人关注。

分析认为，最近韩半岛局势出现新变化，朝美、韩朝有可能进行对话，在此情况下，朝鲜射弹或意在增加谈判筹码、掌握主导权。另有分析认为，“卡尔·文森”号航母战斗群正在半岛东部海域与韩国海军进行联合军演，朝鲜试射导弹凸显不顾来自美国的压力将一意孤行的意志。

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