英国一机场现可疑包裹 排爆人员实施控制爆破

（联合早报网讯）英国警方称，当地时间13日晚间，位于西约克郡的利兹布拉德福机场发现一个可疑包裹，机场因此疏散人员并短暂关闭。

据中新网援引外媒报道，英国西约克郡警方称，他们在晚20时左右接到发现可疑包裹的报告，警员之后对现场进行封锁。一支排爆队也被派至现场，并对可疑包裹进行了“控制爆破”。

封锁现场疏散人员的同时，利兹布拉德福机场短暂关闭，于午夜时分重新开放。在此期间，原定在机场降落的飞机被安排飞往其他机场。

警方表示，据信这起事件并非恶性事件，或是与恐怖主义有关联，调查正在进行中。

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