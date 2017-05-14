外媒：美国军费开支世界第一 相当于中俄之和三倍

（联合早报网讯）根据一份新发布的全球武装部队排行榜，美国仍然拥有世界上最强大的军力，遥遥领先于俄罗斯和中国。

据英国每日邮报网站报道，根据军事数据分析网站——“全球火力”网的统计，美国每年的国防预算接近6000亿美元，其“可动员人数”达1.45亿人。此外，美国还将在唐纳德·特朗普总统的领导下增加国防开支。他曾提议增加540亿美元的国防开支。

军力排在第二位的俄罗斯每年的国防预算不到450亿美元，排名第三的中国的数字为1610亿美元。

本次发布的排行榜基于50多个因素对106个国家进行了评估，评估内容包括各国的军事预算、人力以及装备数量。

美国不仅国防预算金额巨大，还拥有19艘航空母舰（包括直升机航母）、5884辆坦克、1.3762万架飞机、415艘军舰，以及140万名现役一线军事人员。

俄罗斯仅有1艘航母（即苏联时期建造的“库兹涅佐夫海军元帅”号航母），但拥有2万多辆坦克、3794架飞机、352艘军舰，以及76.6万名现役一线军事人员。据俄罗斯国家媒体报道，它还希望建造“世界上最大的航母”以抗衡美国。

中国有1艘现役航母（即利用苏联时期军舰改造的辽宁舰）、6457辆坦克、2955架飞机、714艘军舰以及233.5万名现役一线军事人员。中国从2013年起开始研发首艘国产航母，预计该航母将在2020年前入役，此前还需进行海试并等待舰载机就位。

英国拥有世界第六强的军力，可动员人数为3000万人，拥有15万名现役一线军事人员、1艘直升机航母、249辆坦克、856架飞机以及76艘军舰。统计数字显示，英国每年的防务开支为450亿美元。

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