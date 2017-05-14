日媒：美军"全球鹰"进驻东京 针对中朝搜集信息

（联合早报网讯）据参考消息网报道，外媒称，美军RQ-4“全球鹰”无人侦察机1日起在美空军横田基地（东京都福生市）进行临时部署。

据日本读卖新闻报道，这是“全球鹰”无人机首次在首都圈部署，它将以该基地为据点，在东亚开展警戒监视活动。在朝鲜半岛局势持续紧张的背景下，美军的这次部署有何种意义？

美军宣布，本月至10月的半年间，隶属于美国关岛安德森空军基地的5架“全球鹰”无人机，为了避免夏季台风等恶劣天气的影响，将临时部署在横田基地。目前3架已经抵达，另外2架也将陆续抵达。

“全球鹰”无人机的主要任务是侦察朝鲜和中国的军事形势等。滞空时间最长约34小时。如果将据点转移至比关岛距离朝鲜半岛等更近的日本，可以节省飞往目的地的时间，进行长时侦察。

更值得注意的是，“全球鹰”无人机临时部署横田，与美国强化对朝鲜军事施压的局面正好重合。“全球鹰”无人机可从高于客机飞行高度的约1.5万米以上的超高空，监视地面军事设施等。与有人机相比，可长时间持续侦察大范围区域，是美军重要的“耳目”。

这次，临时部署在横田的5架“全球鹰”包括2架RQ-4 Block 30型和3架RQ-4 Block 40型。两种型号的机体构造虽然相同，但搭载着不同性能的装备。30型的主要任务是收集图像信息、电波等信号信息，40型的主要任务是地面监视。“全球鹰”搭载的传感器能力非常惊人。有说法称，如果是图像信息，甚至可以看清正在地面打排球人的脸。

据报道，2015年修订的《日美防卫合作指针》中提出，为了“确保日本的全面和平与安全”，将强化情报、监视和侦察。包括“全球鹰”无人机行动在内的日美两国情报共享的扩大，可以提高遏制力，确保对他国情报能力的优势。在有战事时，其还可以成为自卫队与美军联合作战的基础。

自卫队提高单独收集情报的能力，可以成为争取美国合作的有效“王牌”，有助于强化日美安保体制。

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