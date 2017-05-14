马克龙：修补裂痕 让法国更自信强大

（联合早报网讯）法国新任总统马克龙14日宣誓就职。他在就职演说中承诺，会竭尽所能克服社会分裂和修补国家裂缝，重拾国家自信，建立强大的法国，以恢复法国在国际上的地位。

马克龙指出，他的当选显示法国人选择了希望和改变，并承诺在任期内让陷入困境的欧洲联盟“改革及再出发”。

现年39岁的马克龙在当地时间14日上午11时30分（新加坡时间14日下午5时30分）宣誓就职，接替卸任的奥朗德，成为法兰西第五共和国的第八任总统。他也是继拿破仑后，法国历史上最年轻的领导人。

马克龙指出，目前世界和欧洲比以往任何时候都需要法国，而且是一个强大、能为自由和团结发出强而有力声音的法国。

他表示，过去数十年来，法国人一直自我怀疑，而他的任务就是要让国人重拾自信，证明法国的力量并没有在衰减，而是处于“伟大复兴的边缘”。

他说：“只有国家繁荣，法国才是强大的。只有成为典范，法国才会是世界的榜样……世界会聆听法国的声音，因为我们会一起克服恐惧和不安。我们会一起成为人们的榜样，让人们知道如何坚定民主共和国的价值与原则”

马克龙也说，他领导的政府将致力于让劳动市场更有弹性、制造亲商环境协助公司企业，并强调“革新”将是他以总统的身份推展一切行动的重心。

法国进入马克龙时代后，政府要如何克服高失业率、对抗恐怖主义、重新团结分裂的国家和社会等，备受瞩目。

据消息人士透露，马克龙今天就会委任新总理，新政府阵容则会在明天出炉。

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