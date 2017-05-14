文在寅敲定美中日俄等国特使人选

（联合早报网讯）韩国总统文在寅敲定派往美国、中国、日本和俄罗斯等韩半岛周边国家的特使人选。

据韩联社报道，派往美国的特使为前《中央日报》社长、电视台JTBC会长洪锡炫；派往中国的特使为前总理李海瓒、派往日本和俄罗斯的特使分别为共同民主党议员文喜相和宋永吉。另外，派往欧盟和德国的特使为西江大学教授赵润济。

文在寅就任总统后，先后和主要国家首脑通了电话，介绍了新政府的远景和政策方向，并决定向各国派遣特使，由此文在寅任命了清楚了解新政府外交远景和政策的人士作为特使。特使或将向各国转达文在寅的亲笔信函，传达其加强外交合作的意愿，并同各国高层会面，介绍韩国新政府的政策和远景。

美国特使洪锡炫曾担任驻美韩国大使，在美国拥有广泛的人脉关系。中国特使李海瓒曾在卢武铉当选总统时作为特使访华。日本特使文喜相2004-2008年曾任韩日议员联盟会长，在日本政界人脉甚广。俄罗斯特使宋永吉现任韩俄议员外交协议会副会长，在担任仁川市长时期促使仁川市与圣彼得堡结为友好城市，为韩俄交流合作以及增进友好关系作出贡献，并于2013年获得俄罗斯总统普京授予的俄罗斯和平友好勋章。

分析认为，除了向周边四国派遣特使之外，文在寅还决定向欧盟及德国派特使，彰显了新政府力争扩大韩国外交范围，推进多元合作外交的积极意志。

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