韩超两成就业者每周工作逾54小时

（联合早报网讯）韩国一项统计显示，韩国约两成就业者每周工作54小时以上。韩国总统文在寅曾在竞选总统期间承诺缩短工作时间，这一竞选承诺能否实现引人关注。

据韩联社报道，韩国统计厅15日发布的数据显示，4月整体就业人口（2657.7万人）中，533.4万人每周工作时长超过54小时，占比达20.1%。以每周工作5天计算，两成多就业者每日工作近11小时。

2000年有899.5万人每周工作54小时，政府自2004年引进每周五天工作制后，每周工作超过54小时的人数迅速减少，但减速自2010年来逐步放缓。每周工作54小时的就业者占比从2000年至2011年逐年递减，到2013年降至21.5%，2014年反弹至22.7%，2015年小幅降至21.9%，2016年也略降至20.2%。

就业人员每周工作时间也同样从2000年到2011年逐年递减，到2013年降至每周43.1小时，2014年和2015年升至43.8小时和43.6小时，去年为43小时。

在此情况下，文在寅缩短工作时间的竞选承诺能否实现引人关注，因为缩短工作时间不仅可提高就业者的生活质量，同时也是解决就业难的法宝。

然而，根据韩国现行的《劳动基准法》，就业者每周最长可工作68小时，也就是说除了法定工作40小时之外，可允许平日加班12小时，以及周六和周日各加班8小时。

劳动界主张，每周最长工作时间应去除周末加班时间，即52小时。国会环境劳动委员会3月曾就每周最长工作时间68小时缩至52小时的方案进行讨论，但分歧较大未能达成一致。问题在于，如何最大限度降低各方负担来引进该制度。若要缩短工作时间，扩大就业岗位，企业需要承担更多的雇人成本，劳方则担心工资因工时缩短而相应减少。

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