澳洲政府拟在农村推广使用蜣螂

（联合早报网讯）蜣螂（俗称屎壳郎）因推粪球而闻名，其名声虽难听，却是名副其实的益虫。澳大利亚副总理兼农业和水资源部部长乔伊斯15日发表声明说，政府将拨款920万澳元推动农牧场使用屎壳郎，以增加牧场的生产率。

据新华社报道，屎壳郎大多具有食粪性，主要以动物粪便为食，有“自然清道夫”称号。澳洲拟在农村推广屎壳郎的使用，帮助挖掘屎壳郎作为“生态工程师”的作用，降低生产成本，提高效率。

乔伊斯说，澳洲的牲畜每年产生8000万吨粪便。澳洲肉类和畜牧业公司将与12个合作伙伴一起，为超过1000名牧场主或牧场组织提供服务，建立屎壳郎数据库，开展实地和网上培训，挑选适合的屎壳郎品种，力求变“臭”为宝，为畜牧业再增价值。

乔伊斯说：“蜣螂虽不起眼，但它可以改善土地状况，降低苍蝇、害虫、疾病的散播，保质土壤，降低土地养分随水流失。”

澳洲联邦科学和工业研究组织通过1965年至1985年开展的屎壳郎项目，将23种南非和欧洲屎壳郎引入澳洲，有效提高了澳洲牧场质量和产量，并将主要害虫树蝇的数量减少了90%。美国生物学会估计，屎壳郎为美国养牛业每年节省3.8亿美元开支。

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