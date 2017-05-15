阿富汗50名女生因杀虫剂中毒

（联合早报网讯）阿富汗教育部14日向媒体证实，首都喀布尔一所女校当天发生集体中毒事件，造成50名女生入院治疗。

据新华社报道，初步调查显示造成中毒事件的原因是女生们上午在校园内活动时，吸入了喷洒在树木上的杀虫剂。

卡比尔说，这些女生事发后已全部被转移到附近医院接受治疗，其中有25人已可以出院，另有25人需要在医院继续输液，接受观察。

另据阿富汗时报当天援引一名医护人员的话称，被送来的女生普遍出现不同程度的头晕、恶心、乏力等症状，其中一些女生情况不容乐观，需要住院接受进一步治疗。

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