日前首相：日应尽快考虑加入亚投行

（联合早报网讯）日本前首相鸠山由纪夫15日在北京召开的“第五届全国智库峰会”上表示，日本政府应尽快考虑加入亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）。他说：“美国也有可能加入亚投行，日本在这方面不能落后于美国。”

据中新社报道，针对近期国际舆论对全球化的大讨论，鸠山由纪夫认为，过度全球化和民族主义的升级会导致摩擦，让各方有可能陷入冲突之中。区域主义能抑制过度的全球化，也可以扭住民粹主义、民族主义的势头。

对中国提出的“一带一路”倡议，鸠山由纪夫表示支持。他认为，这是“最大的一个区域主义”，因为这个倡议能把亚欧大陆联系起来，包括铁路、高速公路、能源和其他基础设施。它的目的是希望能够促进发展中国家经济的发展，缩小财富差距，让整个地区的人民能够共享繁荣，同时把亚欧大陆变成一个包容的人类命运共同体。

在亚欧大陆，中国和日本对全球或本地区发展形成这样一个共同体扮演着至关重要的角色。鸠山由纪夫认为，健康的日中关系和经济合作能够带来更大的安全感，尤其是对于日中两国的邻国和周边地区。为“一带一路”国家提供金融支持的亚投行也成为鸠山由纪夫力推日本加入的国际金融机构。他说：“日本政府应该马上宣布他们在这方面的意向。”

他认为，日本在这方面有着丰富的经验和知识，能在亚投行的治理及相关项目中发挥重要作用。他建议，扩大亚投行雇员的数量，并且鼓励亚投行和亚洲开发银行密切合作。

鸠山由纪夫表示，绝大多数的日本人都非常希望看到“一带一路”能够延伸到日本。过去日本被视为丝绸之路的东方“加油站”，鸠山由纪夫认为，日本现在也能成为海上丝绸之路东边的重要一环。

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