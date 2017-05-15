马国要求复核白礁主权判决进展顺利

（联合早报网讯）马来西亚总检察长阿班迪说，政府入禀海牙国际法院，要求复核白礁主权判决的进展顺利，现今正在等待新加坡的回复。

他说：“等新加坡恢复了之后，我们再作出相应的回应。”

《星洲日报》报道，阿班迪周一为第17届亚细安高级司法官员会议主持开幕礼后，针对马来西亚2月2日入禀海牙国际法院，要求复核白礁主权判决的进展问题时发表谈话。

他说，新加坡必须在6月14日，即国际法院规定的时限之前，提交对马来西亚申请的全面和有说服力的反驳。

他指出，总检察署现在有五名研究员在英国，每天审阅相关文件，他们还没有完成工作，因为要审阅的文件数以千计。

海牙国际法院于2008年裁决白礁主权属新加坡，今年2月，阿班迪表示，从英国最近解密的档案中，发现三份与白礁主权有关的“关键性证据”，所以马国政府已于2月2日向海牙国际法院提出申请，要求复核有关裁决。

三份文件分别是新加坡总督于1958年，致英国殖民地国务卿的内部通信；英国海军军官于1958年提交的事件报告，以及上世纪60年代的海军行动注释地图。

国际法院将先裁定马国提交的新证据是否有效，如果裁定有效，法院才会启动第二阶段的法律程序，裁定新证据是否对判决有决定性作用。

新加坡外交部长维文医生3月2日在国会公布事件最新进展时透露，由总检察长黄鲁胜、前副总理贾古玛教授、巡回大使许通美教授和前大法官陈锡强组成的法律团队已详细研究马国提交的三份英国解密档案及相关申请材料，并坚信这些文件不符合国际法庭规约第61节条文所列出的申请复核条件。

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