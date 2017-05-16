联合国安理会谴责朝鲜试射导弹

（联合早报网讯）联合国安全理事会周一（15日）强烈谴责朝鲜日前展开导弹试射，并警告将采取进一步行动，包括新制裁，以回应朝鲜“高度破坏稳定的行为”。

安理会周一在获得中国支持的声明中，促请朝鲜“不要再进行核试验和弹道导弹试射”。这看来是安理会对朝鲜试射展开新一轮制裁之前的最后警告。

朝鲜星期天（14日）成功试射了新型地对地中远程导弹，这枚称为“火星12”（Hwasong-12）的导弹据称可搭载“大型重量核弹头”。

安理会所有成员，包括朝鲜主要盟友中国，在声明中“誓言将全面采取所有（对朝制裁）措施”，并“强烈促请”其他国家也这么做。

联合国秘书长古特雷斯说：“这一行为违反了安理会决议，威胁该地区的和平与稳定。”

根据联合国决议，朝鲜被禁止研发核武器与导弹技术。

美国据称也在同中国商讨草拟新制裁决议，以进一步对平壤施压。

美国驻联合国大使黑莉在美国ABC的“本周”（This Week）节目中说：“我们还有很多制裁措施可以开始落实，不论是石油、能源、还是他们的船只、出口等，我们可以做很多我们尚未做过的不同的事。”

安理会预计将于国际标准时间周二晚8时（新加坡时间周三凌晨4时）召开紧急会议，商讨应对朝鲜问题的下一步。

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