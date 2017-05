(联合早报网讯)华特迪士尼(Walt Disney)总裁罗伯特·艾格(Robert Iger)透露,黑客声称已盗取一部尚未上映的电影,并恫言若该集团不支付赎金,就会在网上公开这部电影。不过,华特迪士尼拒绝这么做。

艾格是在周一(15日)出席员工会议时透露这个消息的。与会者说,艾格表示迪士尼不可能支付赎金。他没有提及赎金数额与电影名称,只表示黑客要求以比特币支付赎金。

迪士尼今年夏天有两部重量级电影即将上映,分别是《加勒比海盗:死无对证》(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)与《赛车总动员3》(Cars 3)。

分析员估计,这两部电影的票房收入均可能超过5亿美元(近7亿新元)。如果真的被盗并在网上公开,迪士尼将蒙受惨重损失。

想阅读更多新闻?

立即注册14天免费试阅