蛋糕放哪也是问题？美一家人被赶下机

（联合早报网讯）美国一家四口开心地带着蛋糕准备在飞机上庆生，却因蛋糕摆放问题被赶下飞机。

新华社引述美国媒体的报道指出，美国乘客伯克已准备起诉将他和家人赶下飞机的美国捷蓝航空（JetBlue）公司。不过，捷蓝方面却称事实并非如伯克所说，伯克一家是因“行为不当”而被请出机舱。

本月3日，伯克与妻子带着一对儿女准备搭乘捷蓝航班从纽约飞往拉斯维加斯。为给妻子庆生，一家人还特地带上了一个蛋糕。

包括《华盛顿邮报》《纽约每日新闻》在内的多家媒体报道，伯克起初将蛋糕放在舱顶行李箱中，有空乘人员建议将蛋糕放在座位底下。他们照办后另一名空乘人员却仍不满意，称他们并未按要求办，因此惹得伯克抱怨道：“女士，你喝酒了吗？”

在社交网络传播的一段视频显示，伯克非常平静地在与一名工作人员交涉，小儿子在他对面抽泣；大女儿则靠在戴着生日小皇冠的妈妈身旁，小声地对伯克说：“爸爸，我害怕。”

这起事件在视频传播后不断发酵，引发外界关注。捷蓝航空公司14日回应称，伯克一家“多次拒绝空乘人员要求他们移动物体的请求”，并辱骂空乘人员，甚至说她们喝了酒，最终因可能对飞行造成危害而被警察带下飞机。

捷蓝方面强调，网上传播的视频拍摄时间是在伯克发表不当言论、以及空乘人员叫了警察之后，因此并不能如实反映整个事件过程。

伯克则对媒体表示，将起诉航空公司，同时希望捷蓝方面解雇航班空乘人员。

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