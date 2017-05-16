希拉莉成立新政治团体 对抗特朗普

（联合早报网讯）美国前国务卿希拉莉重返政治舞台，她周一（15日）宣布，成立一个名为“共同前进”（Onward Together）的政治团体。美国媒体认为，此举旨在“对抗”特朗普政府的政策主张。

希拉莉在推特上说：“过去几个月，我一直在反省，与家人在一起……我们将成立‘共同前进’，以鼓励人们参与、主办活动，甚至是加入政坛。”

“共同前进”在其官方网站上称，将推进“进步的价值观”，为后代创造一个“更加光明的未来”。

CNBC网站报道称，希拉莉提到，“共同前进”将与其他几个致力于鼓励人们参与竞选、推动司法改革或帮助民主党夺回议会多数席位的组织合作，例如“左回转”（Swing left）和“美国崛起”（Emerge America）等组织。

《华盛顿邮报》的报道指出，虽然希拉莉的推特和“共同前进”网站上均未直接提到特朗普，但“共同前进”在关于其任务的说明中强调，希拉莉在去年的总统选举中赢得了近6600万选票，比特朗普多近300万选票。此外，“共同前进”在任务说明中还提到了过去几个月美国全国范围内针对特朗普移民政策的抗议活动，这显然是在间接抨击特朗普政府。

共和党迅速对希拉莉成立的新组织做出回应。共和党全国委员会发言人阿伦斯说，希拉莉败选是因为她“完全脱离大众、不值得信任，并且坚持过去失败的政策”。这位发言人还说，如果民主党明智的话，应该意识到现在是时候“离开希拉莉，共同前进”。

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