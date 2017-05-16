马民行党：伊党须与巫统结盟方能大胜

（联合早报网讯）马来西亚伊党多次扬言瞄准来届大选攻下5州政权与40国席，但民行党国会领袖林吉祥大泼冷水，并指这犹如天方夜谭，除非伊党与巫统结盟，否则绝难办到。

当今大马报道，林吉祥今天（16日）发表文告说，回顾历届大选成绩，伊党若在第14届大选参入多角战，可攻克的议席应是寥寥无几。

“然而，若伊党与巫统达致某些选举安排或结盟，无论是在国席或州席或两者皆有，则是另一个场景……但这些当中，关键问题是：巫统是否准备向伊党让出议席，无论是国席或州席？”

林吉祥也是振林山国会议员。他搬出数据剖析，自1959年首届大选迄今，伊党最佳成绩分别在1999年、2008年、2013年。

他进一步指出，纵使首相纳吉愿向伊党让出40个国与五州州政府，以换取伊党支持，但纳吉能否获得巫统上下支持这项合作，则是另一个未知数。

林吉祥分析道：“若巫统向伊党让出40个国席，巫统在西马半岛将只剩100多个国席……这是史上头一遭，伊党或在西马半岛，比巫统（竞选）更多（国席）或接近巫统。”

早在伊党大会，伊党智库主任朱迪（Mohd Zuhdi Marzuki）即以上百种情景研究，说明该党放眼执政5个州属和夺取40个国会议席的计划绝非空谈。

伊党宣传主任纳斯鲁丁前日则表示，伊党有信心在来届全国大选上阵超过100个议席，并指从中有40席难度甚低，其他议席则得努力耕耘。

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