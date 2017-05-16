在日本用伪造信用卡 12马国人被捕

（联合早报网讯）日本东京警视厅逮捕了12名马来西亚籍男女，他们涉嫌在去年11月至今年5月期间持有非法磁条记录的信用卡，在东京日本桥等地的百货店内购买名牌包等高档品牌的商品。

共同社报道，落网的12名马国男女年龄为二三十岁。

除日本桥外，警方也在新宿、涩谷等东京各百货店，发现伪造信用卡的使用，被诈骗的商品总值达4800万日元（约1554万新元）。类似诈骗覆盖日本全国，总计涉案商品价格可能高达上亿日元。

日本警视厅认为，这背后可能有大规模国际犯罪组织在指使，并正展开调查。

据办案人员称，这12人因在马来西亚还不出黑市金融的借款而被对方唆使犯罪，或应征了在网络论坛上发布的鼓吹高薪的打工广告。

他们前往日本前均在马来西亚拿到伪造的信用卡，并凭借短期逗留签证赴日。他们在购买了高档品牌的包或手表等之后回国，目的是由此获得报酬。诈骗到的商品可能已被转手售出。

这些信用卡多数被伪造成美国或中国的银行所发行，正面刻有使用者的名字，制作手法十分狡猾。由于卡中录入了包括日本人在内的真实存在人物的信用卡信息，因此警视厅正在调查这些个人信息的来源途径。

落网的12人中，有4人于4月下旬至5月上旬在东京都中央区的大型百货店使用伪造信用卡购买了名牌包等数件高价商品（价值数百万日元）。百货店工作人员感觉不对劲后报警，闻讯赶来的办案人员将4人当场逮捕。4人为单独行动，共持有约20张伪造信用卡。

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