卡尔·文森号航母仍在朝鲜半岛

（联合早报网讯）韩国海军一名负责人16日在国防部的例行记者会上表示，美国“卡尔·文森”号航空母舰自上月末移师朝鲜半岛以来仍在参加韩美联演，演习何时结束尚未确定。

韩联社报道，“卡尔·文森”号航空母舰4月29日抵达半岛海域并开始参与韩美联演，美国航母在半岛周边海域逗留15天以上，实属罕见。这说明韩美一致认为很有必要遏制朝鲜试射弹道导弹等挑衅。

另外，国防部发言人文尚均在记者会上就有关韩国拦截朝鲜导弹的防御系统相关提问表示，韩军正在构建由“萨德”反导系统和“爱国者”导弹等组成的多层防御系统。

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