英工党政纲宣布向富人增加征税

（联合早报网讯）英国将于下月举行大选，英国工党16日发布竞选纲领，宣布向富人增加征税。英国多家媒体评论称，这一竞选纲领表明工党更加向左翼政党立场回归。

工党领袖科尔宾在当天的竞选纲领发布会上表示，如果工党在大选中获胜，年薪超过8万英镑的高薪人士将被征收45%的个人所得税，年薪超过12.3万英镑的富人要缴纳50%的个人所得税。

按照这一计划，如果工党上台执政，英国支付45%以上个人所得税的人数将比目前增加三倍。工党表示，增加的税收将用于提高英国医疗、教育领域的投入。

据中新社报道，工党的竞选纲领还指出，将向年盈利超过33万英镑的企业额外征收企业所得税。

工党的税收政策理念与英国目前的执政党保守党的政策截然相反。保守党主张对企业实行低税率以增加英国经济的活力，同时向选民承诺不会增加个人所得税。

工党领袖科尔宾表示，在保守党执政的七年间，富人得益于低税率政策，而普通民众则为此承担损失，工党希望国家是为多数人服务而不是为少数富人服务。

根据最新民调，工党的民意支持率仍大幅落后于保守党。英国《卫报》公布的民调显示，保守党支持率为47%，工党支持率为28%。民调机构YouGov公布的民调显示，48%受访者认为特雷莎·梅最适合担任首相，只有18%受访者认为科尔宾最适合担任首相。

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