黑客组织：将披露更多美国安局黑客工具

（联合早报网讯）黑客组织“影子经纪人”16日宣称，它将从6月开始披露更多窃取自美国国家安全局的黑客工具和情报，其中包括俄罗斯等国的核计划信息。该组织先前公布的美国国安局黑客工具已被不法分子利用，导致最近的全球性勒索软件攻击。

“影子经纪人”最早于去年8月通过社交平台声称，它攻入了美国国安局下属黑客组织“方程式组织”的“武器库”，盗取了国安局的黑客工具以及在网络间谍活动中获取的数据。

“影子经纪人”组织当时试图在互联网上拍卖其中部分黑客工具和数据。

“影子经纪人”16日通过社交媒体Steemit发表声明说，它将从6月开始以订阅服务的形式，每月向付费订户提供更多的国安局黑客工具和数据。这些黑客工具包括网页浏览器、路由器和手机的安全漏洞及利用工具，微软“视窗10”操作系统安全漏洞；数据则包括国安局入侵SWIFT（环球银行间金融通信协会）和一些国家中央银行系统所盗取的网络数据，入侵俄罗斯、伊朗和朝鲜等国的核及导弹计划系统所盗取的网络数据。

“影子经纪人”早先在网上叫卖美国国安局的黑客工具和数据并没有取得什么结果，遂于今年4月在网上公开披露了一批国安局黑客工具。

网络安全专家说，其中一个名为“永恒之蓝”的黑客工具被用于5月12日爆发的大规模勒索软件攻击。这次网络攻击波及全球上百个国家和地区，感染了医院、企业、机构以及个人的大量计算机。有媒体称之为国安局开发的网络武器被“民用化”的首例。

“影子经纪人”这次将如何操作所谓付费订阅服务还不清楚。分析人士认为，鉴于“影子经纪人”以前泄露的信息据信是真实的，人们应重视它的最新声明，防备那些黑客工具被公开后可能造成的后果。

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