美军太平洋司令：朝鲜也是中俄威胁

（联合早报网讯） 在日本东京访问的美军太平洋司令部司令哈里斯周三说，朝鲜试射导弹不仅对朝鲜半岛构成威胁，也对中国和俄罗斯构成威胁，这是个迫切需要解决的问题，中俄不能坐视不理。

据共同社报道，哈里斯周三在东京发表演讲，就推进核导开发的朝鲜称，“对中俄而言也是威胁”，要求作为朝鲜传统友好国家长期扮演后盾角色的中俄两国进一步发挥作用，以使朝方停止挑衅行为。

哈里斯指出，朝鲜是进入本世纪以来唯一进行过核试验的国家。他强调遵守联合国安理会制裁决议的必要性，称“将要求所有国家履行严格的制裁”。

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